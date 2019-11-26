22 ноября 2019 г. «Уголовная и субсидиарная ответственность менеджмента и бенефициаров»

Конференция «Уголовная и субсидиарная ответственность менеджмента и бенефициаров» прошла в Москве 22 ноября 2019 года ИД «Коммерсантъ» совместно с компаниями «Рустам Курмаев и партнеры» и Bryan Cave Leighton Paisner провели ежегодную конференцию «Уголовная и субсидиарная ответственность менеджмента и бенефициаров». Представители законодательных и силовых органов, чиновники, бизнесмены и консультанты обсудили самые горячие вопросы уголовного и корпоративного права, подискутировали о путях совершенствования уголовного законодательства, а также разобрали наиболее яркие кейсы из этой области. Модерировал дискуссию Александр Московкин, руководитель блока «Право» на сайте «Российской газеты».

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