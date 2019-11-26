Путин не поддержал идею начислять волонтерам дополнительные баллы при поступлении в вуз

Президент России Владимир Путин выступил против начисления школьникам-волонтерам дополнительных баллов при сдаче вступительных экзаменов в вузы. Эту идею предложил один из участников всероссийского молодежного форума «ПроеКТОриЯ» в ходе телемоста с президентом. Господин Путин отметил: когда речь идет о волонтерах, предполагается, что их деятельность является бескорыстной.

«То, что вы сейчас говорите, это уже в определенной степени материализация того, чем вы занимаетесь как волонтер. Это уже какой-то бонус»,— сказал президент (цитата по «Интерфаксу»). Он добавил, что бонусы для волонтеров «должны носить морально-нравственный характер, а не материальный, как баллы при поступлении». «При поступлении в вуз нужно оценивать человека прежде всего по знаниям. Поэтому сделать то, что вы предлагаете, можно, но, я думаю, нецелесообразно»,— сказал Владимир Путин.

В марте начальник главного штаба «Юнармии» Роман Романенко заявлял, что участникам движения с этого года будут начислять дополнительные баллы к ЕГЭ за личные достижения. Позже в Минобрнауки пояснили, что абитуриентам не могут начислять баллы к ЕГЭ за членство в «Юнармии», но оно может считаться волонтерской деятельностью.

Подробнее — в материале “Ъ” «”Юнармейцев” приравняют к волонтерам».