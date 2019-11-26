Обозреватель “Коммерсантъ FM” Анна Минакова рассказывает о результатах недавно прошедшего аукциона.

Сегодня поговорим о результатах недавно прошедших торгов Only Watch и часовой конспирологии. Про сам аукцион я уже рассказывала, но напомню: раз в два года часовые компании безвозмездно отдают специально созданные для торгов модели. Кто-то просто перекрашивает циферблат в новый цвет, кто-то представляет что-то исключительное и интересное. Все вырученные средства идут на борьбу с мышечной дистрофией Дюшенна.

В последнее время за торги отвечает аукционный дом Christie’s. В нынешнем году суммарная выручка от продажи 50 часов составила 38,5 млн швейцарских франков. Большая часть суммы в копилку внесена благодаря Patek Philippe — за 31 млн франков продали Grandmaster Chime Ref.6300A. Это суперрекорд всех часовых аукционных продаж. Лот обошел два предыдущих рекорда — 24 млн за карманник Graves Supercomplication от Patek и 17 млн за Daytona Пола Ньюмана от Rolex.

А теперь о конспирологии. То, что Patek, и правда, купили за такую сумму, никого не удивило. При эстимейте в 3 млн продажа за 31 млн не удивляет. Обсуждения были связаны с другим: Tudor Black Bay Ceramic One ушел за 350 тыс. швейцарских франков. И это без малого в 100 раз выше эстимейта, который составлял 4,5-5,5 тыс. франков. Конспирологи стали утверждать, что сама марка решила совершить эффектный пиар-ход, но как говорят другие: цену так поднял коллекционер с Ближнего Востока — обладатель двух предыдущих Tudor, созданных для Only Watch. Такая вот история.