Население Адыгеи за девять месяцев 2019 года выросло на 6,8 тысячи человек

По состоянию на 1 октября текущего года в Адыгее проживало почти 461,6 тыс. человек. Из них 47,3% – городское население и 52,7% – сельское. За девять месяцев этого года население республики увеличилось на 6,8 тыс. человек. Это произошло за счет миграционного прироста, сообщили в Адыгстате.

По данным статистики, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года число родившихся в этом году уменьшилось на 8,3%, а количество умерших увеличилось на 0,7%. В целом по республике в январе-сентябре 2019 года число умерших превысило число родившихся на 39,7%. В 2018 году этот показатель составлял 27,3%.

Миграционный прирост населения Адыгеи за девять месяцев увеличился на 6,3 тыс. человек или по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года в 4,7 раза. Это произошло как следствие увеличения числа прибывших граждан и уменьшения числа выбывших. Наибольший приток мигрантов наблюдался из Туркмении (1469 человек), Армении (1120 человек) и Украины (627 человек).

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, по состоянию на 1 октября 2019 года численность постоянного населения Краснодарского края составила 5 млн 670,3 тыс. человек и увеличилось с начала года на 22,1 тыс. человек..

Дмитрий Михеенко