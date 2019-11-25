Население Краснодарского края увеличилось с начала года на 22,1 тысячи человек

По состоянию на 1 октября 2019 года численность постоянного населения Краснодарского края составила 5 млн 670,3 тыс. человек. Из них 55,3% – горожане и 44,7% – сельские

жители, сообщает Краснодарстат. Население региона, по данным статистики, с начала года увеличилось на 22,1 тыс. человек. Это произошло только благодаря миграционному приросту, поскольку число умерших в январе-сентябре текущего года превысило количество родившихся на 12,9%.

Из регионов России на Кубань за девять месяцев прибыло 113,2 тыс. человек, убыло в российские регионы – 97,9 тыс. человек. Из других стран в край приехало 20,8 тыс. человек, уехало за рубеж из региона — 7,4 тыс. человек. Среди стран СНГ 35,7% миграционного прироста приходилось на Армению, 34,8% – на Украину и 9,8% – на Казахстан.

Василий Хитрых