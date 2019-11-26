Директор футбольного клуба «Енисей» покинул пост

Директор красноярского футбольного клуба «Енисей» Денис Рубцов, руководивший командой с 2016 года, завершил свою работу на посту. «Это были очень насыщенные и самые яркие три сезона»,— говорится в сообщении «Енисея». Имя нового директора футбольного клуба пока неизвестно.

Денис Рубцов стал директором «Енисея» летом 2016 года, когда команда находилась в кризисе. Господин Рубцов пригласил возглавить тренерский штаб «Енисея» известного футболиста Дмитрия Аленичева, который ранее работал главным тренером московского «Спартака». «Енисей» под руководством Дениса Рубцова и Дмитрия Аленичева впервые в своей истории вышел в Российскую премьер-лигу. Это произошло в сезоне 2017-2018 годов.

В прошлом сезоне «Енисей» не удержался в премьер-лиги, заняв последнее место в турнирной таблице. В нынешнем сезоне команда пока попадает в зону вылета из Футбольной национальной лиги: клуб располагается на 17 строчке после 25 туров.

Подробнее о выходе клуба в Премьер-лигу — в материале “Ъ” «Енисей» доплыл до высшей лиги»

Илья Галагуз