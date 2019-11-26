«Азимут» запустит рейсы между Петербургом и Брянском

Авиакомпания «Азимут» в будущем году откроет перелеты между Петербургом и Брянском. Первые рейсы перевозчик выполнит 3 января. Планируется, что перелеты будут выполняться четыре раза в неделю.

В настоящее время на данном маршруте пассажиров перевозит авиакомпания S7.

Напомним, что ранее компания «Воздушные ворота северной столицы» (ВВСС, управляет аэропортом Пулково) сообщала, что в зимнем расписании новые маршруты из петербургской авиагавани запустят авиакомпании «Алроса», лоукостер Wizz Air UK, китайская Lucky Air, S7 Airlines. Кроме того, «Азимут» откроет рейсы из Петербурга в Элисту.