В Пулково назвали новые авиамаршруты в зимнем расписании

Компания «Воздушные ворота северной столицы» (ВВСС), управляющая петербургским аэропортом Пулково, назвала новые авиамаршруты, которые появятся в зимнем расписании.

В частности, якутский перевозчик «Алроса» откроет рейсы в Новокузнецк, лоукостер «Победа» начнет выполнять рейсы в Астрахань. Кроме того, круглогодично будут выполнять рейсы из Петербурга лоукостер Wizz Air UK в Лондон (Лутон),китайская авиакомпания Lucky Air – в Куньмин (Китай), S7 Airlines – в Иркутск, «Азимут» – в Элисту.

В зимнем расписании вновь появятся перелеты авиакомпаний Air Serbia, Brussels Airlines, SAS. S7 Airlines будет перевозить пассажиров в Зальцбург и Инсбрук. Azur Air запланировал чартеры на Кубу, в Тайланд, Индию, Доминиканскую республику, ОАЭ. «Северный Ветер» в зимнюю чартерную программу заявил рейсы во Вьетнам и Таиланд. Red Wings в зимнем сезоне планирует осуществлять чартерные перелеты в турецкие Анталью и Стамбул.