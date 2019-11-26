Посторонние ДНК обнаружили в 23% проб молока и мяса на Урале

С начала года Россельхознадзор Свердловской области провел 166 исследований проб молочной и мясной продукции, из которых в 23% случаев обнаружил ДНК свиней, птицы и сои, рассказали представители ведомства на пресс-конференции.

«Для идентификации на ДНК птицы было проведено 39 исследований, из которых 21 проба оказалась положительной. На ДНК жвачных животных (крупного и мелкого рогатого скота) провели 14 исследований, четыре показали наличие посторонней молекулы, на наличие ДНК свиней отобрали 32 пробы, из которых девять оказались положительными», — уточнила начальник отдела по обеспечению здоровья животных и безопасности продукции животного происхождения Управления Россельхознадзора Евгения Косарева. Она добавила, что ДНК сои, которое может содержаться в молочной и мясной продукции, специалисты обнаружили в пяти из 81 проб. Причем большинство положительных проб пришлось на творог.

Ранее сообщалось, что при проверке халяльный продукции птицефабрики «Равис-Птицефабика Сосновская» были обнаружены ДНК свинины.

Глава агрохолдинга «Равис» (куда входит Среднеуральская птицефабрика) Андрей Косилов сообщил, что обнаружение посторонней ДНК не всегда говорит о намеренном использовании в производстве постороннего продукта. «Даже если на производстве нет свинины, но человек, занимающийся изготовлением продукции, поел ее вечером или утром, ДНК этого мяса может оказаться в продукте. Молекула также может попасть из-за того, что на производстве недостаточно хорошо обработали оборудование», — пояснил господин Косилов, отметив, что «для предприятий нет коммерческого смысла добавлять в продукцию из птицы свинину, так как она дороже».

Дарья Соколова