Уральским мусульманам продавали свинину под видом халяльной продукции

Как сообщили в СРОО «Комитет общественного контроля», сотрудники ведомства совместно с Управлением Россельхознадзора провели контрольную закупку халяльной продукции и проверили ее на соответствие нормам шариата. С такой просьбой к общественникам обратился глава чеченской диаспоры в Свердловской области Джамлайл Абдулкадыров.

«По итогам проверок готовятся официальные заключения, но уже сейчас известно, что в одном из образцов куриной продукции обнаружены бактерии сальмонеллы, также выявлены микробиологические отклонения и несоответствия ГОСТу. Но что нас поразило больше всего - в результате теста на ДНК в халяльный продукции была обнаружена свинина» - рассказывает председатель общественной организации Сергей Сиов. По данным пресс-службы СРОО, продукция со свининой была обнаружена в пельменях от птицефабрики «Равис-Птицефабика Сосновская». «На упаковках указано, что продукция не содержит запрещенных ингредиентов и соответствует ГОСТу и техническим стандартам. Согласно им, свинину мусульманам есть запрещено»,— пояснили в ведомстве.