Прокуратура Дагестана выявила хищения в двух энергокомпаниях

Прокуратура Дагестана в ходе проверки топливно-энергетической сферы выявила хищения на сумму 15,7 млн руб. В мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) заподозрили неназванных руководителей двух региональных энергокомпаний.

Как установило надзорное ведомство, в 2017 и 2018 годах должностные лица ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» и АО «Дагестанская сетевая компания», а также бывший оператор по обработке данных по физическому сектору ЦРЭ АО ДСК, действуя в составе организованной группы, вносили на лицевые счета абонентов необоснованные показания приборов учета, составляли незаконные акты безучетного потребления электрической энергии и скрывали потери электроэнергии при ее транспортировке.

Таким образом участники организованной группы похитили более 15,7 млн руб., причинив ущерб ПАО ДЭСК.

Юлия Рыбина, Махачкала