Обязательную маркировку планируют распространить на бездомных животных

Обязательная маркировка распространится также на бездомных животных, сообщил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов «РИА Новости». Соответствующие предложения от депутатов были направлены Минсельхозу для учета при подготовке законопроекта о маркировке животных.

Ранее сегодня «Известия» сообщили, что Минсельхоз внесет в Госдуму до конца года законопроект, предусматривающий обязательную идентификацию животных с помощью чипов и татуировок. Министерство сообщило, что документ уже внесен в правительственную комиссию, после чего он будет направлен в нижнюю палату парламента.

«Это наше замечание к закону Минсельхоза, потому что там пока речь только про домашних (животных.— “Ъ”), а мы требуем, чтобы безнадзорных тоже в эту базу вносили. Иначе коррупцию, которая в сфере регулирования численности (животных.— “Ъ”), просто не победить»,— сказал господин Бурматов. Он добавил, что идентификация безнадзорных животных должна будет производиться в приютах.

Говоря о возможности бесплатной обязательной маркировки животных, он пояснил, что идентификация делится на две части: внесение в единую базу данных и непосредственно маркировка. Учет, по мнению парламентария, должен быть бесплатный, как госуслуга, а форму маркировки должен выбирать хозяин (чип, клеймо, татуировка, бирка). Он привел в пример выдачу наклеек на ошейник со штрих-кодом, который легко можно будет считать.

Кроме того, депутаты выступают за всеобщность такой регистрации, поскольку в этом будут заинтересованы сами хозяева. По его словам, сейчас сбежавшее животное найти почти невозможно, а регистрация должна решить эту проблему. «Наверняка это будет учитываться и при правилах перевозки. Вариантов, чтобы побудить к этому, не вводя штрафов, масса»,— сказал господин Бурматов.

Напомним, в прошлом году эксперты раскритиковали законопроект Минсельхоза о маркировке и постановке на учет ввезенных из-за границы животных. Документ предполагает маркировку не только сельскохозяйственного скота, но и собак, кошек и даже аквариумных рыбок и пчел. В думском комитете по экологии тогда обратили внимание на высокие цены по чипированию питомцев: если эту процедуру сделать обязательной, то граждане начнут просто избавляться от кошек и собак.

Подробнее — в материале “Ъ” «Маркировку кошек, пчел и рыб».