ФСО России займется восстановлением сочинского санатория «Кавказская Ривьера»

Исторические здания санатория «Кавказская Ривьера» в Сочи будут восстановлены при участии ФСО России, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Кочнева. Федеральная служба охраны, к которой перешли права на участок под санаторием, начала подготовку проекта восстановления объекта исторического и культурного наследия, рассматривается вопрос о выделении средств из федерального бюджета, уточнили в ведомстве.

Как ранее сообщал “Ъ-Юг”, с девяностых годов прошлого века владельцем санатория «Кавказская Ривьера» было ООО «Хант-Холдинг», контролируемое предпринимателем Владимиром Брынцаловым. Инвестор реализовывал проект реконструкции санатория, который фактически свелся к сносу исторических зданий и возведению на участке в центре Сочи высотных объектов. По неофициальным данным, проект не был доведен до конца в том числе по причине вмешательства ФСО России. Федеральная служба охраны сочла недопустимым строительство высотных зданий на участке, смежном с правительственной резиденцией «Ривьера». Исторические здания были изъяты у владельца по инициативе Министерства культуры, вновь возведенные на участке строения признаны самовольными и подлежат сносу.

Анна Перова, Краснодар