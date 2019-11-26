Кубанские депутаты отметили необходимость повышения квалификации работников школьных пищеблоков

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края заявили о необходимости повышения квалификации специалистов, работающих в школьных пищеблоках. Речь об этом шла на планерке, посвященной вопросам организации школьного питания в регионе.

Парламентарии считают, что необходимо привлекать диетологов для разработки индивидуального меню для учащихся, которые нуждаются в диетическом питании. Кроме того, предложено активизировать работу советов по питанию в школах с привлечением родительской общественности.

Как отмечает замминистра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Андрей Цветков, в настоящее время питание в регионе организовано в 1186 школах, где обучается более 680 тыс. детей. С учетом муниципальных особенностей в крае реализуются три модели организации школьного питания: самостоятельная, на основе договоров с предприятиями общепита и индивидуальными предпринимателями, а также – смешанная.

Парламентарии отметили необходимость обновления материально-технической базы и модернизации пищеблоков учебных учреждений. Профильному министерству поручено разработать механизм решения этого вопроса. «Понятно, что для этого в масштабах края потребуется немалая сумма. Пусть это будет пятилетняя программа, начинать можно с малого, а по-другому задачу не решить», – подчеркнул спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, в начале октября в учащиеся нескольких школ Кропоткина и Кавказского района были госпитализированы с диагнозом «Острая кишечная инфекция». Позже выяснилось, что источником инфекции стал один из работников пищеблока, откуда по контракту поставляется еда учащимся образовательных учреждений.