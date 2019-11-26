РБК сообщил о задержании экс-майора полиции по делу о «квартирах на ночь» в Москве

ФСБ совместно с СКР задержали бывшего заместителя начальника отделения уголовного розыска ОВД «Пресненский» майора Руслана Дейниченко, сообщил РБК со ссылкой на источники. По информации собеседников издания, бывший полицейский может быть связан с незаконной сдачей квартир на ночь в центре Москвы. В начале года Руслан Дейниченко был уволен из полиции по «дискредитирующим обстоятельствам».

Как рассказали источники РБК, бывшего полицейского подозревают в пособничестве предпринимателю Рафаэлю Хамидуллину, отправленному Пресненским районным судом под арест в августе. По версии следствия, бизнесмен совершил мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По информации собеседников издания, на Рафаэля Хамидуллина и аффилированных с ним лиц было оформлено несколько десятков квартир в центре Москвы. Владельцы около половины этих квартир находятся в розыске как пропавшие без вести. Впоследствии площади сдавались по схеме «квартира на ночь» или их переделывали под сауны, утверждают источники.