В Сеуле при проверке нашли дефекты в фюзеляжах лайнеров Boeing 737 NG

На фюзеляжах 13 из 150 самолетов Boeing 737 NG были обнаружены микротрещины, сообщил телеканал KBS News со ссылкой на Министерство государственных территорий, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи. Ранее в стране был объявлен временный запрет на полеты девяти лайнеров этой модели.

По данным телеканала, самолеты принадлежат компаниям Korean Air, Jin Air, Jeju Air и Easta. В ближайшее время самолеты будут отремонтированы, они смогут вернуться к полетам.

737 NG — это третье поколение модельной линейки 737, эта версия была выпущена до печально известного 737 MAX, в котором проблем с трещинами обнаружено не было.

Напомним, 29 октября 2018 года Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air потерпел крушение под Джакартой, на борту находились 189 человек, все они погибли. 10 марта 2019 года разбился Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, который летел из Эфиопии в Кению. В результате трагедии также погибли все члены экипажа и пассажиры — 157 человек. Трое из них были россиянами.

После этой авиакатастрофы полеты Boeing 737 MAX временно приостановили по всему миру.

О последствиях — в публикации “Ъ” «Boeing присел на миллиард».