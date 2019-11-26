На Тайване двух директоров гонконгской компании арестовали по подозрению в шпионаже в пользу Китая

В международном аэропорту Тайбэя были задержаны генеральный директор и директор гонконгской компании China Innovation Investment Limited (CIIL), которых подозревают в шпионаже в пользу Китая. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на заявление отдела расследований Министерства юстиции Тайваня.

Их задержали на следующий день после того, как в новостном шоу 60 Minutes австралийского телеканала Nine было показано признание китайского перебежчика Вана Лицяна, который утверждает, что он пять лет работал на китайскую разведку и помогал подавлять антикитайские настроения в Гонконге и Тайване. Он же заявил, что гендиректор CIIL Сян Синь годами использовал эту и ряд других компаний для организации шпионской сети как в Гонконге, так Тайване.

В CIIL заявили, что господин Ван никогда не был сотрудником компании, а его заявления — ложь, основаниями которой могут быть личные финансовые интересы господина Вана. Кроме того, компания рассматривает возможность подачи судебного иска против перебежчика. Ранее на прозвучавшие в эфире заявления отреагировала полиция Шанхая, которая отметила, что сам господин Ван бежал из страны, чтобы избежать тюремного заключения за мошенничество. При этом три года назад он уже был осужден за мошенничество в рамках другого уголовного дела, отметили в полиции.

Отметим, что в том же выпуске программы 60 Minutes прозвучало заявление, что Китай пытался внедрить своего шпиона в правительство Австралии. Вскоре после этого глава Австралийской службы безопасности и разведки (ASIO) Майк Берджесс опубликовал заявление, в котором заверил, что спецслужбы страны уже проводят тщательное расследование по этому делу.

Кирилл Сарханянц