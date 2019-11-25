Австралийские спецслужбы расследуют попытку Китая внедрить шпиона в правительство

Австралийский телеканал Nine сообщил, что Китай пытался внедрить своего шпиона в правительство Австралии. Вскоре после этого глава Австралийской службы безопасности и разведки (ASIO) Майк Берджесс опубликовал заявление (.pdf), в котором заверил, что спецслужбы страны уже проводят тщательное расследование по этому делу.

В эфире новостного шоу 60 Minutes была рассказана история мельбурнского автодилера китайского происхождения. Он связался в прошлом году с ASIO и сообщил, что с ним контактировали участники «шпионской сети» Китая. Тогда он рассказал спецслужбе Австралии, что ему предложили 1 млн австралийских долларов ($679 тыс.), чтобы он выдвинул свою кандидатуру от правящей Либеральной партии на грядущих федеральных выборах (выборы состоялись в мае). Он от этого предложения отказался, а в марте его обнаружили мертвым в номере одного из отелей в Мельбурне. Полиции до сих пор не удалось установить причину его смерти.

«Австралийцы могут быть уверены в том, что ASIO уже была в курсе того, о чем было рассказано сегодня в СМИ, и проводит тщательное расследование по этому делу»,— говорится в заявлении господина Берджесса. Раскрывать детали расследования глава ASIO отказалась.

Кирилл Сарханянц