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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ   |  купить фото

Финансировать строительство ЖК «На Депутатской» в Липецке будет банк «Дом.РФ»

Банк «Дом.РФ» открыл кредитную линию липецкой ГК «Глобус групп» на 767 млн руб. для строительства жилого комплекса «На Депутатской» в облцентре, сообщили в банке. Девелопер планирует возведение двух 25-этажных домов общей площадью 34 тыс. кв. м (21,5 тыс. кв. м — жилая) на 336 квартир, а также подземного паркинга.

Строительство ведется с июня 2019 года. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на август 2022 года. В рамках этого проекта банк «Дом.РФ» открыл свой первый в регионе эскроу-счет.

Подробно о проекте ЖК — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Ирина Лобанова


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