Суд прекратил уголовное преследование пытавшегося сорвать прокат «Матильды»

Грязинский городской суд Липецкой области прекратил уголовное преследование лидера незарегистрированной организации «Христианское государство — Святая Русь» Александра Калинина, сообщил ТАСС. Дело прекращено за истечением срока давности. Активисты движения пытались сорвать прокат фильма Алексея Учителя «Матильда», который, по их мнению, оскорблял чувства верующих.

«Постановлением Грязинского городского суда Липецкой области от 26 ноября подсудимый Калинин признан виновным, ему назначено наказание в виде одного года колонии строгого режима. Уголовное преследование и уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям в связи с истечением сроков давности»,— сказали в суде. Ранее гособвинитель попросил в ходе прений сторон освободить господина Калинина от уголовного наказания.

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Лидер движения вину свою не признал, но не собирается обжаловать решение суда. «За четыре письма реальный год тюрьмы — это многовато. По крайней мере, я рад, что дома»,— сказал Александр Калинин.

По версии следствия, господин Калинин и трое его соратников подожгли автомобили возле офиса адвоката режиссера, а также звонили в кинотеатры с угрозами. Вскоре всех четверых арестовали. Действия Александра Калинина были квалифицированы как принуждение к отказу от проката фильмов (ст. 179 УК РФ), возбуждение ненависти или вражды (ст. 282 УК РФ). Позже Хамовнический суд Москвы передал уголовное дело в город Грязи Липецкой области.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «"Матильду" отправляют в Грязи».

О том, почему суд не признал режиссера потерпевшим по «делу "Матильды"»,— в материале “Ъ” «У нас православные не сидят».