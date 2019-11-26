МРСК Урала может выплатить акционерам почти 280 млн рублей дивидендов

Совет директоров ОАО «МРСК Урала» («Россети-Урал») одобрил выплату дивидендов за девять месяцев 2019 года. Внеочередное собрание аукционеров, где будет рассмотрен этот вопрос, состоится 31 декабря, говорится в документах компании. Расчет выплаты дивидендов рекомендован в размере 0,0032 руб. на акцию. Согласно документам компании, уставный капитал МРСК Урала превышает 8,743 млрд руб., он разделен на чуть более 87,430 млрд обыкновенных акций номиналом 0,1 руб. Общий объем дивидендных выплат за девять месяцев 2019 года может составить 279,8 млн руб., подсчитал «Интерфакс».

По итогам текущего года МРСК Урала планирует получить прибыль в размере 2,1 млрд руб., что почти в три раза выше показателя прошлого года. Об этом в интервью “Ъ-Урал” рассказал генеральный директор компании Сергей Дрегваль.

Полностью об итогах работы в 2019 году и планах МРСК Урала на будущее — в материале «Компания устойчивая, запас прочности создавался годами»