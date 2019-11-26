В Ростовской области будут судить заместителя гендиректора АО «Энергия»

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего заместителя генерального директора АО «Энергия» Дмитрия Лянгузова, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба генпрокуратуры.

По версии следствия, Дмитрий Лянгузов совместно с неустановленными лицами сфальсифицировал протоколы общего собрания акционеров и заседания совета директоров, назначив себя генеральным директором энергетической компании. «С 2016 по 2017 годы Лянгузов обманывал сотрудников данного предприятия и его контрагентов, заключая фиктивные договоры. Тем самым он незаконно перевел на подконтрольные преступной группе компании денежные средства, а также движимое и недвижимое имущество АО „Энергия“. Причиненный предприятию ущерб превысил 1 млрд руб.», — сказано в сообщении. Дело в отношении Дмитрия Лянгузова направлено в Волгодонский районный суд Ростовской области.

АО «Энергия» — территориальная сетевая организация, занимающаяся передачей электроэнергии в Волгодонске и Красном Сулине. Ранее доля 96,6% в уставном капитале АО принадлежала Александру Хуруджи. В конце 2015 года он стал фигурантом уголовного дела о хищении руководством «Энергии» 500 млн руб. у компании «МРСК Юга» путем многократного завышения тарифов. Господин Хуруджи вину не признавал, после девяти месяцев заключения в СИЗО был освобожден под залог, а после и вовсе оправдан судом. Оказавшись на свободе, господин Хуруджи обвинил группу лиц, в том числе Дмитрия Лянгузова, в выводе из АО «Энергия» всех денег и активов. В отношении последнего было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Энергия» зарегистрировано в Ростовской области в 1993 году, в декабре 2016 года место регистрации было изменено на Чеченскую Республику. Господин Лянгузов был генеральным директором АО «Энергия» с июня 2015 года по март 2016 года. Временно исполняет обязанности генерального директора компании Вардгес Манучарян.

Кристина Федичкина