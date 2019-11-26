Суд в Ростове вернул в прокуратуру дело бывшей супруги одного из лидеров банды Цапков

В понедельник, 25 ноября, Железнодорожный суд Ростова-на-Дону вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении супруги одного из лидеров банды Цапков – Вячеслава Цеповяза. Наталья Стришняя и ее брат обвиняются в вымогательствах. Как сообщил журналистам адвокат обвиняемой Мурад Мусаев, дело возращено в связи с нарушением уголовно-процессуального законодательства при составлении обвинительного заключения.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, уголовное дело против Натальи Стришней и ее брата Ивана Стришнего было возбуждено в июле 2019 года по заявлению предпринимателя из станицы Кущевской. Бизнесмен пожаловался в правоохранительные органы на угрозы и вымогательство со стороны родственников Вячеслава Цеповяза. После возбуждения дела обвиняемые были помещены в СИЗО, однако в середине октября госпожу Стришнюю отправили под домашний арест.

Василий Хитрых