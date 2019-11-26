Председатель Саратовской облдумы направил в мандатную комиссию отчет о действиях депутатов от КПРФ

Председатель Саратовской областной думы Александр Романов намерен рассмотреть на мандатной комиссии поведение фракции КПРФ в региональном парламенте. Туда, по его словам, уже направлено соответствующее заявление.

Поводом, как писал "Ъ-Средняя Волга", стал «траурный перфоманс» коммунистов в ходе обсуждения бюджета области 2020 года. Депутаты от компартии вместе со своими помощниками возложили цветы с траурными лентами к трибуне спикера в знак протеста против принятия документа. Помимо прочего, депутаты привязали траурную ленту к флагу Саратовской области, что господин Романов расценил как осквернение.

Александр Романов утверждает, что услышал множество отзывов о произошедшем на облдуме и ни один из них не был одобрительным к «траурному перфомансу». «В повестке принятие бюджета области, благосостояние граждан, годовое обеспечение всего, что есть в регионе, а некоторые увлеклись флористикой и популизмом. Помощники депутатов, которые получают зарплату из того же бюджета, гуляют и по залу и выполняют роль марионеток в руках тех, кто режиссирует „похороны“. Это тот случай, когда делают они, а стыдно мне»,— заявил "Ъ-Средняя Волга" господин Романов.

Он также отметил, что документы по ситуации, произошедшей на минувшем заседании облдумы, направлены в мандатную комиссию и регламентную группу для того, чтобы эти структуры в рамках своих полномочий дали оценку действиям депутатов. «Все мы должны в своих действиях должны руководствоваться исключительно законами и не на букву от них не отступать»,- утверждает спикер.

Подробнее читайте в материале "Ъ-Средняя Волга" «Скверной дорогой ведут товарищей».

Сергей Петунин