Тюменская область выделит федеральному бюджету 3,4 млрд рублей в виде субсидии Это первый случай нестоличного финансирования казны в истории

Тюменская область в 2020-2022 годах выдаст субсидию федеральному бюджету в размере 3,4 млрд руб. Средства пойдут на развитие подведомственного Минобороны высшего военного училища. Регион станет первым в новейшей истории после Москвы, который профинансирует федеральный бюджет.

По данным РБК, средства выделяются по инициативе Тюменской области. В Минфине агентству сообщили, что такая практика исключение, о ее расширении речи не идет. Как правило, деньги региональным бюджетам выделяет федерация, а не наоборот (в 2019 году регионы должны получить 2,4 трлн руб.).

Отметим, что в бюджете Тюменской области на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов содержится информация о том, что регион предоставит финансовую поддержку в виде субсидии Курганской области. В частности, в 2020 году планируется направить Кургану 156,2 млн руб., в 2021 году — 268,5 млн руб. , а в 2022 году — 51,7 млн руб. Дотации пойдут на развитие сферы коммунального хозяйства.

Общий объем доходов областного бюджета на 2020 год утвержден в сумме 162,6 млрд руб., на 2021 год — свыше 171 млрд руб., на 2022 год — более 180,3 млрд руб. Плановые расходы бюджета в 2020 году превысят 221,5 млрд руб., в 2021 году — 197,7 млрд руб., в 2022 году — 193,2 млрд руб. Дефицит в 2020 году составит почти 59 млрд руб.

Ранее губернатор Александр Моор говорил, что «не нужно пугаться дефицита бюджета», так как региональное правительство всегда осторожно и консервативно подходит к планированию доходов бюджета. Понятны и источники покрытия разрыва между доходами и расходами, сообщала пресс-служба главы региона.