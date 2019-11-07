Тюменская область выделит Зауралью 500 млн рублей после принятия закона

Тюменская область сможет сдержать обещание и выделить субсидии в размере 500 млн рублей Курганской области только после принятия соответствующего закона. Пока никакие документы даже не вносили в думу, рассказал председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Тюменской облдумы Дмитрий Горицкий, слова которого приводит ura.ru.

«Несмотря на то что суммы заложены в бюджете, пока законного основания для предоставления субсидий нет», — объяснил депутат.

В проекте бюджета Тюменской области на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов содержится информация о том, что регион предоставит Зауралью финансовую поддержку в виде субсидии. В частности, в 2020 году планируется направить Кургану 156,2 млн руб., в 2021 году — 268,5 млн руб. , а в 2022 году — 51,7 млн руб. Дотации пойдут на развитие сферы коммунального хозяйства.