Депутаты гордумы заслушали отчет о реализации программы «Молодая семья»

Программа «Молодая семья» предоставляет семьям до 36 лет социальные выплаты в размере 10% и 30–35% расчетной стоимости жилья. В Перми участниками программы являются более 2 тыс. семей. Из запланированных в 2019 году 260 семей социальную выплату в размере 10% получили 144, а 30–35% – 33 семьи из запланированных 45. В связи с достижением возраста 36 лет в 2019 году около ста семей выбыли из программы.

В 2020 году в бюджете города на предоставление социальной выплаты в размере 30–35% предусмотрено 42 млн руб., а также в рамках софинансирования в федеральном бюджете и бюджете Пермского края запланировано более 220 млн руб. Еще 100 млн руб. заложено в краевом бюджете на предоставление социальной выплаты в размере 10%. Это позволит улучшить жилищные условия свыше 500 молодых семей.

По словам замминистра социального развития Пермского края Марины Визе, всего в регионе участниками программы являются 11 тыс. семей. Более 6 тыс. семей с 2012 года улучшили свои жилищные условия, в 2019 году – около 1,8 тыс. семей. В 2019 году финансирование программы увеличилось на 150 млн руб., в 2020–2022 годах вырастет на 300 млн руб.

Представитель инициативной группы «Молодые семьи Орджоникидзевского района города Перми» Максим Черных заявил, что программа требует серьезной доработки. По его мнению, объем финансирования необходимо увеличить в несколько раз. Максим Черных также выступил с инициативой восстановить участников программы, исключенных по возрасту и не получивших социальной выплаты, и создать механизм адресного предоставления социальной выплаты с учетом количества детей в семье и наличия имеющейся ипотеки. «Многие семьи ждут по несколько лет, в итоге достигают крайнего возраста и остаются без положенных средств. Это неправильно! Людей нужно поддерживать. Необходимо проработать программу так, чтобы все участники – неважно, сколько они ждут, – получили средства!» – пояснил господин Черных.

Депутат Надежда Агишева предложила проработать методику поддержки молодых семей на уровне муниципалитета. Глава города Дмитрий Самойлов сказал, что готов вместе с депутатами рассмотреть данный вопрос.

«К сожалению, динамика реализации программы в предыдущие годы оставляет желать лучшего, – заявил депутат Олег Бурдин, – но сегодня нам была представлена информация, что в ближайшие три года финансирование увеличивается за счет средств из федерального и регионального бюджетов в два раза. Я думаю, что мы существенно продвинемся и повысим показатели. Будем также разрабатывать форму поддержки от города для семей, достигших предельного возраста».

«Видно, что стороны готовы к диалогу, край и город представили прозрачные цифры. Отметил также, что количество желающих на сегодня превышает возможности бюджета. Администрация старается выделять больше средств, использует ресурс федерального и краевого бюджетов. Единственное, что остается неизвестным: по какому критерию определяется первоочередность среди участников программы», – поделился мнением депутат Евгений Глезман.

По итогам работы круглого стола было принято решение создать рабочую группу с участием общественности по анализу реализации программы «Молодая семья» в городе Перми и Пермском крае.