Американская делегация встретилась с командующим ЛНА Хафтаром

Американская делегация встретились с командующим Ливийской национальной армией фельдмаршалом Халифой Хафтаром, рассказали в Госдепе. Встреча прошла 24 ноября, ее целью было обсудить деэскалацию ливийского конфликта.

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Во время встречи представители США подчеркнули поддержку суверенитета и территориальной целостности Ливии. «США выразили серьезную обеспокоенность в связи с эксплуатацией Россией конфликта, не уточнив, что именно имелось в виду»,— приводит «РИА Новости» выдержку из заявления Госдепа.

Ранее США обвинили Россию в использовании ливийского конфликта в своих интересах. О том, что Москва «подливает масла в огонь», заявляют и в Триполи. В Москве говорят о желании «третьих сил» испортить отношения между Россией и Ливией.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Вашингтон недоволен поведением Москвы в Ливии».