Зампостпреда РФ назвал оптимальную численность Совбеза ООН

Численность состава Совбеза ООН в результате реформы не должна превысить значение «чуть больше двадцати», заявил первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский. Усилия по расширению совета не должны сказываться на его способности эффективно реагировать на возникающие вызовы, отметил он.

«В этом контексте мы выступаем за сохранение компактного характера состава Совета Безопасности»,— приводит «РИА Новости» слова господина Полянского. Дипломат заявил, что для Москвы неприемлемы любые идеи, «ведущие к ущемлению прерогатив нынешних постоянных членов СБ, включая институт вето».

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что структурная реформа Совбеза ООН «совершенно необходима». Он добавил, что страна будет участвовать в выборах непостоянных членов Совбеза, которые пройдут в 2022 году.