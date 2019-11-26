Минпромторг не ожидает подорожания автомобилей в России из-за утильсбора

Цены на произведенные в России автомобили не вырастут из-за индексации утилизационного сбора с 1 января 2020 года, заявил ТАСС министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Он обосновал это тем, что в отношении российских производителей действуют меры государственной поддержки.

По словам министра, доля индексации утилизационного сбора в стоимости импортируемых машин составляет от 2% до 5%. «Таким образом, существенного удорожания импортной техники в связи с индексацией ставок утилизационного сбора также не ожидается»,— сообщил господин Мантуров.

Как и предполагал “Ъ”, правительство утвердило повышение утильсбора на автомобили в 2020 году, несмотря на сокращение спроса на рынке. Степень повышения зависит от сегмента, больше всего она будет для легковых машин, в среднем ставки здесь вырастут более чем вдвое — на 110,7%. Теперь помимо традиционного роста цен с 1 января на покупателя должна лечь дополнительная нагрузка.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Мастера машинного удвоения».