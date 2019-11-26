В трех поселениях Татарстана не состоялись референдумы о самообложении

Прошедшие в воскресенье 24 ноября референдумы о самообложении в Арске, Высокой горе и Ленино-Кокушкино (Пестречинский район Татарстана) признаны несостоявшимися из-за низкой явки. На участках в этих поселениях присутствовали наблюдатели движения «Голос». При этом в Ленино-Кокушкино явка составила 41,2%, в Арске — 40,8%, а в Высокой горе — лишь 12%. Жителям предлагали скинуть на решение местных проблем по 300-500 руб.

В то же время еще в 16 поселениях Татарстана явка на референдумах превысила 50%. Большинство жителей высказались за самообложения.

Референдумы и сходы проходят почти во всех селах и небольших городах республики. На прошлой неделе глава комитета Госсовета по жилищной политике Александр Тыгин заявил, что жители могут получить штрафы, если откажутся от самообложения. Прежде в парламенте республики и Совете муниципальных образований Татарстана заверяли «Ъ», что в республике «нет закона о штрафах по самообложению».

Кирилл Антонов, “Ъ-Казань”