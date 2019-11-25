Александр Беглов провел ротацию подчиненных

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов анонсировал уход главы администрации города и первого вице-губернатора Любови Совершаевой. Она возвращается в полпредство президента в СЗФО, где ранее работала при господине Беглове. В Смольный придут заместитель председателя правительства Ленобласти по безопасности и бывший начальник охраны резиденции Владимира Путина Валерий Пикалев, а также экс-замминистра просвещения России и бывший вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина.

Любовь Совершаева возвращается в полномочное представительство президента, которое сейчас возглавляет Александр Гуцан. В этой структуре она работала при Александре Беглове — курировала экономику региона, а также занималась региональной политикой. Теперь в сферу ее обязанностей будут входить реализация национальных проектов и сотрудничество с городским правительством.

Губернатор поблагодарил госпожу Совершаеву за ее работу. «Любовь Павловна многое сделала, особенно в предвыборную кампанию»,— отметил он.

В СМИ госпожу Совершаеву называли серым кардиналом Санкт-Петербурга, считается, что именно она привела врио губернатора в кресло полноправного градоначальника.

Ирина Потехина уже работала в должности вице-губернатора с 2001 по 2003 год. Именно в последний год ее работы Александр Беглов временно исполнял обязанности губернатора (перед губернаторством Валентины Матвиенко). Она также работала под началом господина Беглова в полпредстве ЦФО (2012–2018 годы) — сначала в должности помощника полпреда, а потом и его заместителя. В 2018 году она ушла работать заместителем министра науки и образования России, а несколько позже — в Министерство просвещения.

Госпожа Потехина имеет богатое журналистское прошлое: в 1990–2001 годах она прошла путь от собственного корреспондента «Комсомольской правды» по северо-западу до гендиректора издательства КП в Санкт-Петербурге.

Ее бывший муж Александр Потехин с 2013 года возглавляет петербургское ТАСС.

Одновременно стало известно, что в Смольный приходит зампредседателя правительства Ленобласти по безопасности и бывший начальник охраны резиденции Владимира Путина Валерий Пикалев. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, комментируя “Ъ” работу с господином Пикалевым, сказал, что она была «конструктивной и очень конкретной». Преемника на его должность он называть не стал, сказав лишь, что на это кресло есть не один кандидат.

До прихода в исполнительную власть Валерий Пикалев возглавлял управление «В» Службы безопасности президента РФ ФСО России, отвечающее за охрану резиденции президента РФ Владимира Путина на Валдае

«Его характеризуют как эффективного специалиста, не злоупотребляющего военизированным инструментарием управления подчиненными»,— отметил политолог Дмитрий Гавра. Валерий Пикалев также не ответил на звонки “Ъ”.

Уход Валерия Пикалева происходит на фоне смены кадров в стенах правительства Ленобласти. Вице-губернатор по внутренней политике Ленобласти Сергей Перминов получил пост заместителя секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, а председатель комитета по внешним связям Ленинградской области Андрей Минин станет руководителем представительства проекта «Северный поток-2» в Петербурге и Ленобласти.

Олег Дилимбетов, Ольга Кантемирова, Санкт-Петербург