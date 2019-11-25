Артисты Александринского театра обвинили Эйфмана в притязаниях на сцену театра

Группа артистов Александринского театра опубликовала в социальной сети открытое письмо, в котором раскритиковала деятельность художественного руководителя Театра балета Бориса Эйфмана. В письме говорится, что господин Эйфман на протяжении нескольких лет ведет политику, «связанную с необоснованными претензиями осуществлять эксклюзивное право на показ своих спектаклей» в Александринском театре.

Они заявляют, что руководство театра шло ему навстречу, но он начал ультимативно диктовать график и условия своих выступлений. Авторы письма выражают «решительный протест против необоснованных притязаний».

Под открытым письмом свои подписи оставили народные артисты Нина Ургант, Сергей Паршин, Николай Мартон, Владимир Лисецкий, Светлана Смирнова, Галина Карелина, Петр Семак, Игорь Волков, Эра Зиганшина, худрук театра Валерий Фокин.

Наталия Никандрова, Санкт-Петербург