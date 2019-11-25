«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Куда вложить миллион и более рублей? Где получить высокую доходность при минимальных рисках? Эти вопросы экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов обсудил с генеральным директором управляющей компании «Велес Траст» Дмитрием Осиповым.

Олег Богданов: Что может принести хорошую доходность инвесторам?

Дмитрий Осипов: Я бы предложил купить часть первоклассных торговых, офисных центров или логистических комплексов. Это коммерческая рентная недвижимость, совладельцем которой можно стать, купив паи закрытого инвестиционного фонда. Это будет приносить ежемесячный или ежеквартальный рентный доход, и при этом не нужно будет думать о том, как он управляется, а лишь получать прибыль. Доходность по таким фондам на рынке составляет от 9 до 12% годовых. «Атриум» — первоклассный объект. В данном случае говорить о серьезном снижении цены со временем или о проблемах замены арендаторов достаточно сложно. У этого рынка в России огромные перспективы.

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