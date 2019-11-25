Завершено банкротство Шебекинского завода моющих средств

Арбитражный суд Белгородской области завершил процедуру конкурсного производства, финальную стадию банкротства, в ООО «Завод моющих средств» (город Шебекино), сообщается в определении арбитража. Таким образом суд удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего ООО Евгения Козьминых.

«С этого момента требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества должника, считаются погашенными»,— сказано в определении суда. Решение суда в полном объеме пока не опубликовано, поэтому не уточняется, какая часть требований кредиторов была погашена.

По состоянию на сентябрь в реестр требований кредиторов компании было включено 258,72 млн руб. При этом в конкурсной массе — имущество на 51,61 млн руб.

«Завод моющих средств» — преемник ликвидированного в 2000 году ОАО «Шебекинский химический завод» (являлось крупным поставщиком синтетических моющих средств). Предприятие специализируется на производстве стиральных порошков, средств для мытья посуды, пенообразователей для пожаротушения. Весной 2015 года ООО ушло в конкурсное производство по иску о самобанкротстве из-за невозможности выплатить долги общей суммой более 190 млн руб. С тех пор процедура неоднократно продлевалась.

Сергей Калашников