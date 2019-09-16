Банкротство Шебекинского завода моющих средств вновь продлено

Арбитражный суд Белгородской области продлил до 18 ноября 2019 года процедуру конкурсного производства в ООО «Завод моющих средств» (город Шебекино), сообщается в определении арбитража. Таким образом суд удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего ООО Евгения Козьминых

«Требования кредиторов не погашались»,— объяснил решение суд. В реестр требований кредиторов компании, по данным на начало сентября, включено 258,72 млн руб. При этом в конкурсной массе — имущество на 51,61 млн руб.

«Завод моющих средств» — преемник ликвидированного в 2000 году ОАО «Шебекинский химический завод» (являлось крупным поставщиком синтетических моющих средств). Предприятие специализируется на производстве стиральных порошков, средств для мытья посуды, пенообразователей для пожаротушения. Весной 2015 года ООО ушло в конкурсное производство по иску о самобанкротстве из-за невозможности выплатить долги общей суммой более 190 млн руб. С тех пор процедура неоднократно продлевалась.

Сергей Калашников