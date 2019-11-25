Умерла советская разведчица Гоар Вартанян

Советская разведчица Гоар Вартанян умерла в Москве в возрасте 93 лет, сообщили в Службе внешней разведки (СВР). Вместе со своим мужем — разведчиком Геворком Вартаняном — она участвовала в подготовке Тегеранской конференции и стала прообразом главной героини фильма «Тегеран-43».

Геворк Вартанян умер в возрасте 86 лет в 2012 году. «Он — Герой Советского Союза! Она — героиня всех его свершений! Он ушел первым. Сегодня не стало ее»,— сказали в СВР (цитата по «РИА Новости»).

Разведчица будет похоронена рядом с мужем на Троекуровском кладбище.

Гоар Вартанян родилась 25 января 1926 года в Ленинакане (Гюмри) в Армении. В начале 1930-х годов ее семья переехала в Иран, где в 16 лет девушка вошла в антифашистскую группу своего будущего супруга Геворка Вартаняна. Позднее супруги действовали под оперативными псевдонимами «Анита» и «Анри».

В 1943 году в составе группы участвовала в операции по обеспечению безопасности Тегеранской конференции. Позднее супруги работали более чем в 30 странах, в том числе во Франции, Греции, США, Японии, Индии, Китае. В 1986 году супруги вернулись в СССР, где Гоар Вартанян вышла на пенсию, но продолжала преподавать. Награждена государственными наградами, в том числе орденами Красного Знамени, Отечественной войны второй степени.

О том, как разведчики предотвратили покушение на «большую тройку» в Тегеране в 1943 году — в материале “Ъ”.