Мэрия прокомментировала продажу антенно-домофонного предприятия в Липецке

В мэрии Липецка прокомментировали “Ъ-Черноземье” сделку по продаже провайдеру «ЭР-телеком» (бренд «Дом.ru») АО «Бином-ТВ», которое обслуживает в городе и области антенны цифрового телевидения. Другие претенденты на актив, напомним, остались недовольны условиями приватизации, в частности, тем, что в ходе аукциона «Бином-ТВ» перестал быть учредителем Фонда поддержки социальных проектов и благоустройства города Липецка с балансом в 130 млн руб.

«Начальная цена выставляемого на аукцион имущества определена в соответствии с законодательством, на основании отчета об оценке независимого оценщика. В этом отчете не учитывалось участие АО в фонде»,— заявили в мэрии. Там отметили, что средства от приватизации «поступают в состав иных источников внутреннего финансирования бюджета города».

Напомним, аукцион прошел 15 ноября. Лот со 100% АО «Бином-ТВ» начальной стоимостью в 36,5 млн руб. подорожал в ходе торгов до 53 млн руб., за эту сумму его приобрело зарегистрированное в Перми АО «ЭР-телеком холдинг». На актив было еще как минимум три претендента, двое из них участвовали в аукционе. Это липецкое ООО «Стальсвязь» Валерия Маякова и обслуживающий домофоны местный предприниматель Игорь Демин. Приватизацией также интересовалась занимающаяся проблемными активами московская инвестиционная компания Kremlin Capital Management, но в аукционе она не участвовала.

Подробнее о сделке — в материале “Ъ-Черноземье”.

Сергей Калашников