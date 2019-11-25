Медведев назвал проблему фейковых новостей глобальной

Появление и цитирование фейковых новостей является проблемой в современной мире, заявил в интервью ТАСС премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, с проблемой фейковых новостей сталкиваются не только в России.

«Некоторые главы государств с этого начинают и заканчивают свой рабочий день, но даже несмотря на то, что подчас это носит такой карикатурный характер, проблема эта действительно существует»,— сказал господин Медведев.

Также премьер-министр рассказал о природе появления таких новостей. «Если ничего не произошло, но какая-то новость родилась и после ее цитирования, допустим, десятью источниками <…>, эта информация становится общественно признанной и по сути близкой к достоверной при том, что таковой не является»,— сказал он.

По мнению премьер-министра, подходы к непроверенной информации у государственных и иных СМИ могут различаться. «Вы (государственные информагентства.— “Ъ”) ощущаете свою ответственность перед людьми, перед народом, перед руководителями, которые вас так или иначе назначают на эти должности, а другие источники информации далеко не всегда этим руководствуются»,— добавил он.

Напомним, в марте 2019 года в КоАП РФбыла введена норма о фейковых новостях. Штраф за публикацию фейк-ньюс может составлять от 100 тыс. руб. до 1,5 млн руб. Осенью 2019 года издательский дом «Момент истины» стал первым СМИ, оштрафованным по новому закону.

О желании издания оспорить решение суда — в материале “Ъ” «Момент истины оспорит первый в России штраф для СМИ за фейк».