Нормативы накопления бытовых отходов для юрлиц в Ленобласти снизят

Нормативы накопления твердых коммунальных отходов для юридических лиц будут снижены с 1 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

Как заявил губернатор региона, делается это для того, чтобы не допустить избыточной нагрузки на бизнес. В области уже выполнены дополнительные замеры объемов накопления мусора за лето - осень. Для всех юрлиц установлены расчетные единицы и определены нормативы.

После перерасчета для большинства организации норматив снизился, добавили в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, что с 1 ноября в Ленобласти действует единый тариф на утилизацию мусора для населения в рамках «мусорной» реформы. Полномочия по вывозу, транспортировке, обработке и хранению отходов в регионе получило УКООЛО, с которой заключен десятилетний контракт на 25 млрд рублей.

Ранее губернатор области Александр Дрозденко заявлял, что регион с основными задачами «мусорной» реформы не справился.