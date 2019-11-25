Путин посетит Китай в 2020 году

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил планы Владимира Путина посетить Китай в будущем году. Ранее заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн сообщил, что Китай ждет визита российского президента в 2020 году. Последний раз господин Путин был в Китае в 2018 году на саммите ШОС.

Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин посетил России с рабочим визитом в июне 2019 года в рамках Петербургского международного экономического форума. Тогда встреча лидеров стала 30-й по счету за последние шесть лет.

О последних переговорах Владимира Путина и Си Цзиньпина в Москве — в материале “Ъ FM” «Прорыва ждать не стоит».