Свердловская область предложит инвесторам облигации объемом до 5 млрд рублей

Министерство финансов Свердловской области 12 декабря с 13:00 до 16:00 местного времени будет принимать заявки инвесторов на приобретение семилетних облигаций объемом до 5 млрд руб., пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник на финансовом рынке. Техразмещение запланировано на 17 декабря.

Сейчас в обращении находится три выпуска облигаций региона общим объемом 20 млрд руб. На 1 октября 2019 года долг Свердловской области составил почти 60,8 млрд руб. Почти в равных долях он представлен облигациями, кредитами банков и бюджетными кредитами, сообщает агентство.

Подробнее о бюджете Свердловской области — в материале “Ъ-Урал”.