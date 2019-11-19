Свердловский бюджет на 2020 год приняли с дефицитом из-за проведения Универсиады

Заксобрание Свердловской области приняло в первом чтении бюджет на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Доходы областного бюджета в 2020 году составят 260,6 млрд руб. (на 4,4% или 11 млрд руб. выше), в 2021 году — 272,6 млрд руб., в 2022 году — 289,2 млрд. Дефицит бюджета в 2020 году составит 26,3 млрд руб., в 2021 году — 16,3 млрд руб., в 2022 ожидается профицит 5,1 млрд руб. По словам министра финансов Галины Кулаченко, дефицит в 2020 и 2021 годах связан с проведением Универсиады-2023, а профицит связан с тем, что федерация к 2022 году должна восполнить области потраченные на организацию Универсиады деньги.

В 2020 году налоговые и неналоговые отчисления в бюджет составят 234,6 млрд руб. (на 3,9% или 8,9 млрд руб. выше прогнозируемого уровня). В том числе налог на прибыль организаций составит 95,6 млрд руб., налог на доходы физлиц — 78,8 млрд руб., налог на имущество организаций — 19,9 млрд руб.

Доходы дорожного фонда Свердловской области в 2020 году составят 17,7 млрд руб. (на 1 млрд руб. больше первоначального прогноза), в 2021 году — 18,9 млрд руб., в 2022 году — 20,3 млрд руб.

Расходы в 2020 году составят 286,9 млрд руб., в 2021 году — 288,9 млрд руб. и в 2022 году — 284,1 млрд руб. Основная часть расходов (65%) приходится на социальную сферу. На нацпроекты будет направлено порядка 30 млрд руб., субсидия 94 млн руб. будет направлена "Титановой долине".

Субсидии юрлицам, осуществляющим выставочную деятельность, составит 2,2 млрд руб. Эти средства будут направлены на исполнение обязательств по кредитному договору ПАО Сбербанк на строительство «Екатеринбург-Экспо».

Анастасия Реутова