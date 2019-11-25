Свердловская область стала единственным регионом России, где выросли продажи нового жилья

Число сделок на рынке первичного жилья по договорам долевого участия (ДДУ) в России в третьем квартале снизилось на 33% ко второму кварталу и на 5% в годовом выражении, говорится в исследовании ЦИАН. Из 10 крупнейших региональных рынков по итогам квартала вырос объем продаж только в Свердловской области (6,1 тыс. ДДУ, плюс 2%). Больше всего сделок было зарегистрировано в Москве (21,5 тыс. ДДУ, минус 36% ко второму кварталу), Санкт-Петербурге (20 тыс. ДДУ, минус 40%) и Московской области (15,2 тыс. ДДУ, минус 36%).

Всего в июле-сентябре 2019 года на первичном рынке было зарегистрировано 162 тыс. сделок, тогда как в апреле-июне этого года Росреестр зафиксировал 243 тыс. ДДУ. «Часть сделок во втором квартале 2019 года пришлась на “перебросы” квартир внутри застройщиков. Доля таких сделок составила около 20%. То есть, реальное снижение активности покупателей по итогам квартала не превысило 16%. Число сделок снизилось и по отношению к первому кварталу 2019 года (на 20%), и по отношению к аналогичным временным отрезкам трех предыдущих лет. В 2016, 2017, 2018 годах число ДДУ в третьем квартале было выше на 3, 8 и 5% соответственно», — отмечают аналитики ЦИАН, добавляя, что объемы продаж падают на фоне роста цен и перехода на эксроу-счета.

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