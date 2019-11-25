За выходные инспекторы ГИБДД Ставрополья выявили 168 нетрезвых водителей

На территории Ставропольского края 22 по 24 ноября в ходе операции «Нетрезвый водитель» сотрудники Госавтоинспекции региона выявили 168 водителей с признаками опьянения. При этом десять из них сели за руль в нетрезвом виде повторно и будут привлечены к уголовной ответственности по ст. 264. УК РФ (нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию).

Чаще всего за руль с признаками опьянения садились жители крупных городов. Наибольшее количество нарушителей выявили в Ставрополе, Пятигорске и Буденновске.

Напомним, на прошлых выходных, с 15 по 17 ноября, сотрудники Госавтоинспекции Ставропольского края выявили и привлекли к ответственности 187 водителей с признаками опьянения.

Дарья Голякова