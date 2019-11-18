На Ставрополье за выходные выявили 187 нетрезвых водителей

В ходе операции «Нетрезвый водитель» с 15 по 17 ноября сотрудники Госавтоинспекции Ставропольского края выявили и привлекли к ответственности 187 водителей с признаками опьянения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Из них десять человек сели пьяными за руль повторно, в их отношении завели уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ. Остальные 177 человек привлечены к административной ответственности.

«Наибольшее количество случаев нетрезвого вождения выявлено в минувшее воскресенье: 72 водителя привлечены к административной ответственности за нетрезвое вождение, либо отказ от прохождения медосвидетельствования, а в отношении двух граждан собран материал для возбуждения уголовных дел за повторное деяние», — говорится в сообщении.

Госавтоинспекция Ставропольского края планирует проводить подобные проверки регулярно. Инспекторы усилят работу по выявлении нетрезвых водителей ближе к новогодним праздникам.

Дарья Голякова