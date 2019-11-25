Путин встретится с СПЧ 10 декабря

Глава президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев подтвердил “Ъ”, что ежегодная встреча членов СПЧ с Владимиром Путиным назначена на 10 декабря. По словам господина Фадеева, темы докладов главе государства все еще «находятся в стадии рабочего обсуждения». Обнародовать повестку встречи и имена докладчиков глава СПЧ отказался, отметив, что «дата встречи может быть перенесена» из-за занятости господина Путина.

Как ранее сообщал “Ъ”, на заседании президиума СПЧ 14 ноября, за месяц до традиционной встречи с главой государства, члены Совета впервые за несколько лет не смогли определиться с темами докладов президенту. Опрошенные эксперты тогда заявили, что решение о списке тем и выступающих на встрече с Владимиром Путиным «определит лично Валерий Фадеев», и связали заминку в работе СПЧ с выходом из состава совета четырех предполагаемых спикеров встречи.

Напомним, в октябре указом президента из состава СПЧ вышли правозащитники Евгений Бобров и Павел Чиков, политолог Екатерина Шульман и эксперт по избирательным правам Илья Шаблинский. После ротации состава совета о желании покинуть СПЧ сообщила судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщакова. Планировалось, что господин Чиков и госпожа Шульман будут докладывать главе государства в декабре о ситуации с протестами в России, господин Шаблинский — о выборных кампаниях, господин Бобров — об экологической обстановке, а госпожа Морщакова — о реформе судебной системы.

О том, как СПЧ обсуждал предстоящую встречу,— в публикации “Ъ” «СПЧ не находит слов для президента».

Мария Старикова