ЕСПЧ коммуницировал жалобу гомосексуала на пытки в Чечне

В понедельник ЕСПЧ коммуницировал жалобу россиянина Максима Лапунова, который ранее заявлял, что его из-за гомосексуальности пытали чеченские силовики. Суд принял жалобу к рассмотрению в необычно короткий срок — господин Лапунов подал ее в мае 2019 года. Он указывает на нарушение четырех статей Европейской конвенции по правам человека: ст. 3 (запрет пыток), ст. 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), ст. 8 (право на уважение частной и семейной жизни) и ст. 14 (запрет дискриминации). Сопровождением жалобы занимаются юристы «Комитета против пыток» и «Российской ЛГБТ-сети».

Напомним, по сообщениям правозащитников, в Чечне с начала 2017 года идет кампания против гомосексуалов. Утверждается, что представители силовых ведомств республики задерживают людей по подозрению в гомосексуальности, пытают их и требует назвать других геев. Большинство из таких людей потом пропадают — правозащитники считают, что их убивают силовики или родственники.

Максим Лапунов, приехавший в Чеченскую Республику на работу, утверждает, что стал одним из таких задержанных: он содержался в тайной тюрьме вместе с другими геями и подвергался пыткам. По словам господина Лапунова, его в конце концов отпустили, поскольку он не является этническим чеченцем, а значит, его родственники из другого региона стали бы его искать. Мужчина стал первым, кто подал заявление в правоохранительные органы о своем задержании и пытках в здании управления уголовного розыска Грозного.

В сентябре 2017 года по заявлению Лапунова была начата доследственная проверка, но в возбуждении уголовного дела было отказано. Опасаясь за свою жизнь, Максим Лапунов был вынужден покинуть Россию. По информации «Российской ЛГБТ-сети», последняя волна задержаний и пыток представителей ЛГБТ в Чечне началась в декабре 2018 года и продолжается до сих пор.

Теперь ЕСПЧ направил российским властям четыре вопроса, основанные на показаниях господина Лапунова. В частности, суд спрашивает, был ли Максим Лапунов задержан и подвергался ли жесткому обращению; были ли его задержание и жестокое обращение связаны с его сексуальной ориентацией; были ли приложены достаточные усилия для того, чтобы расследовать информацию о его задержании и жестоком обращении с ним. Россия должна ответить до 12 марта 2020 года.

Александр Черных