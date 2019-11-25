Испанский Новый Год без визы в Barceloneta

Как, прошел год? Команда первого испанского ресторана Сочи тоже не верит, но вечеринку начала готовить, как полагается, «летом». Традиционный размах уже в программе: звезда новогодних вечеринок Папа Ноэль, три Президента, реки сангрии, море еды и фееричный свелл из музыки и танцев. Места в «испанский» Новый год бронируются по тарифам Standart, VIP и «Детский»*.

В первом и единственном испанском ресторане Сочи Barceloneta готовят вечеринку по-каталонски: шуметь будут громче утренних чаек над черноморским побережьем, еды будет так много и настолько вкусной, что захочется петь оды во славу жизни, потрясающая испанская сангрия прольется без ограничений, а танцевать придется не ленивее Майкла Джексона.

В гастрочасти мероприятия – всевозможные горячие и холодные закуски вроде рыбного плато, иберийского хамона, каннеллони, пинчос с осьминогами, сыров от А до Я, «огненного» лосося и бескрайнего перечня горячих блюд (на выбор рыба и морепродукты или мясо), салатов и десертов, а в VIP тарифе без ограничений наливают игристую каву. Подробности по всем трем тарифам (Standart, VIP, Детский) – на сайте ресторана. Сангрией на вэлкоме угощают всех амигос вне зависимости от приобретенного билета (кроме «Детского», конечно). Сразу на заметку – важно сохранить 12 виноградинок к бою курантов. Испанцы верят, что под каждый бой нужно съедать одну и загадывать желание. Сбудется вся дюжина.

А кто такой Папа Ноэль? Это Дед Мороз, только испанский – горяч, как Бандерос, и энергичен, как вся испанская Сборная. Стильный «Мороз» прилетает прямиком из Барселоны и готовит много подарков. По музыкальной части ему помогут солистки Champagne Bubbles и мастер жонглирования хитами всех времен и народов Dj Rodionov. Заводить вечеринку возьмет на себя обязанность Константин Манойлов (группа «ЧП»), а ближе к ночи с экранов выступят три Президента. Почему речь будут говорить все трое и кто это трио – раскроется на вечере.

Без карнавала не обойтись, поэтому запланирован конкурс на лучшее платье сеньориты и костюм синьора. Надевайте все самое яркое, готовьте 12 желаний на 2020-й и уже сейчас бронируйте столы.

Начало: 31 декабря, 21.00

Dress Code: яркий, в стиле диско, вечеринок 20-х или коктейльный

Купить билет просто - http://lrgsochi.ru/new-year-barceloneta-2020

*Стоимость билетов (цена действительна на одну персону):

Standart – 15 000 р.

VIP – 30 000 р.

Детский – 5000 р.

Адрес:

Сочи, ул. Несебрская, 6

Режим работы: ежедневно с 8:00 до 00:00

Телефон: +7 988 238 02 00

Сайт: http://barceloneta.lrgsochi.ru