Флойд Мейуэзер сделал ставки

Букмекерские конторы в США начали принимать ставки на имя следующего соперника Флойда Мейуэзера — боксера, который, видимо, является наиболее успешным в коммерческом плане спортсменом в мире. Поводом для этого послужили новости о возобновлении Мейуэзером, заработавшим за выступления более $1 млрд и обеспечивавшим огромные доходы соперникам и организаторам шоу, карьеры, формально считающейся завершенной. В списке его потенциальных оппонентов несколько суперзвезд, в том числе из «смежного» с боксом жанра — смешанных единоборств (MMA). В их число попал и россиянин Хабиб Нурмагомедов, так же, как и Мейуэзер, не потерпевший до сих пор ни одного поражения.

В самую популярную спортивную новость минувшего уикенда в США превратилась новость, распространенная через социальную сеть. В аккаунте в Instagram американского боксера Флойда Мейуэзера появился пост с фото, на котором рядом с Мейуэзером на матче чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) расположился президент UFC, крупнейшего промоушена в смешанных единоборствах, Дейна Уайт. В подписи сказано, что ее автор в 2020 году «возобновляет карьеру» ради того, чтобы вместе с Уайтом «подарить миру еще одно грандиозное событие».

В первую очередь произвела впечатление востребованность этой новости. К вечеру вчерашнего дня пост собрал почти 530 тыс. лайков. Впрочем, это обстоятельство как раз считать настоящей сенсацией сложно.

Флойд Мейуэзер уже давно заработал репутацию особенного спортсмена. И о его главной особенности лучше всего рассказывает не послужной список полусредневеса в профессиональном боксе из 50 побед без единой осечки, а другие цифры. Флойд Мейуэзер обладает фантастической востребованностью. Это доказывает и количество подписчиков его Instagram — 22,9 млн человек, и суммы, которые генерировали его бои. Два — с филиппинцем Мэнни Пакьяо в 2015 году и ирландцем Конором Макгрегором в 2017-м — собрали более $600 млн. Сам Флойд Мейуэзер заработал на ринге более $1 млрд, но при этом великолепные доходы всегда были гарантированы организаторам шоу с его участием и соперникам.

Причем ничего не изменилось даже после того, как четыре года назад боксер, достигший ветеранского возраста (сейчас ему 42 года), перешел в довольно странный режим, объявляя то об окончании карьеры, то о ее возобновлении. Возвращался Флойд Мейуэзер дважды. В первый раз — ради поединка с известным во всем мире ирландским мастером смешанных единоборств Конором Макгрегором, во второй — ради боя с малоизвестным за пределами родной Японии кикбоксером Тэнсином Насукавой. В обоих случаях матчи, проходившие по удобным американцу правилам профессионального бокса, завершились его уверенной и абсолютно предсказуемой победой. Но даже совсем короткое выступление в поединке против Насукавы принесло ему $9 млн.

ESPN, комментируя пост Флойда Мейуэзера в Instagram, обратил внимание на то, что незадолго до его публикации спортсмен в интервью Reuters наотрез отверг возможность возвращения, указав на то, что бокс стал «слишком жестоким» видом и сразу несколько бойцов в последнее время умерли из-за травм, полученных на ринге. Однако целый ряд букмекерских контор в США уже начали принимать ставки на имя будущего противника Мейуэзера. Так, в списке BetOnline значится около десяти бойцов, представляющих как бокс, так и смешанные единоборства. Среди них наряду с теми же Мэнни Пакьяо и Конором Макгрегором есть, разумеется, и стремительно приближающийся по популярности к американцу непобедимый российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

А один из очутившихся в перечне суперзвезд уже успел отреагировать на пост Флойда Мейуэзера. Это отобравший в ноябре у Сергея Ковалева чемпионский пояс в полутяжелом весе знаменитый мексиканец Сауль Альварес, прославившийся прежде всего успехами в среднем весе и во многих рейтингах лучших бойцов вне зависимости от категории располагающийся на верхней строчке. Альварес однажды дрался с Мейуэзером: в 2013 году, будучи совсем молодым, он уступил ему по очкам. «Я бы очень хотел этого, и надеюсь, что мое желание сбудется»,— ответил мексиканец ESPN на вопрос по поводу повторного поединка.

Алексей Доспехов